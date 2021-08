SP will freie Fahrt für Mountainbiker im Wald

In Jubelstimmung zeigt sich jetzt die blau-gelbe SP nach dem überraschenden Vorstoß von VP-Sportlandesrat Jochen Danninger, wonach alle Forststraßen für Mountainbiker geöffnet werden sollen. „Eine Forderung, welche die Sozialdemokraten in Niederösterreich schon viele Jahre stellen“, erklärten deren Sportsprecher Rainer Windholz und Naturfreunde-Vorsitzende Karin Scheele im Gleichklang. Während sich also Danninger mit Bauernchef Johannes Schmuckenschlager (ebenfalls VP) weiterhin in den Haaren liegt, freuen sich die Roten auf einen spannenden Herbst, inklusive rundem Tisch.