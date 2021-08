Schmid: „Beste Leistung, seit ich bei Austria bin“

Manfred Schmid (Austria-Trainer): „Es war ein sehr gutes Fußball-Spiel, das in der zweiten Halbzeit in beide Richtungen hätte kippen können. In den zwei Situationen nach der Pause, die zu den Gegentoren geführt haben, waren wir nicht nahe genug am Mann. Vor allem in der ersten Halbzeit hat der Matchplan gut gepasst, wir haben wichtige Ballgewinne und gute Umschaltsituationen gehabt. Es war die beste Leistung, seit ich bei der Austria bin. Meine Mannschaft hat Moral und die nötige körperliche Fitness.“