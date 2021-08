2700 Kinder wurden in den Feriencamps betreut

Am besten besucht waren die Standorte in Neusiedl am See, Pinkafeld und Stoob mit mehr als 300 gebuchten Kurswochen. Insgesamt gab es in allen burgenländischen Bezirken von vom 9. bis 20. August 14 Standorte. 2700 Kinder aus 145 Gemeinden hatten sich für das Ferienprogramm angemeldet. „Obwohl es ein neues Konzept war, bestätigen die Zahlen nicht nur den Erfolg der Camps, sondern auch deren Bedarf“, betont Landesrätin Daniela Winkler.