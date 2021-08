Die führenden Köpfe hinter der Taliban-Miliz

Lokale Kommandanten können tun, was sie wollen

Währenddessen terrorisieren die Taliban weiter das Land. Aber wer sind sie? Die Kurzfassung: Die Taliban sind eine Bewegung, die sich in pakistanischen Koran-Schulen etabliert hat. Obwohl sie offizielle Anführer haben, arbeiten sie - ähnlich wie der IS - dezentral organisiert. Das heißt, dass lokale Kommandanten in der Regel tun können, was sie wollen. Die Auslegung etwa des Koran obliegt ihrem Gutdünken.