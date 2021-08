Badehaus im Klagenfurter Strandbad als Alternative

Neben einem temporären Schwimmbad in einer Messehalle, das in sechs Monaten errichtet werden könnte, bringt Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider nun eine weitere Alternative ins Spiel. „Ein Badehaus im Strandbad, das zwölf Monate im Jahr geöffnet sein könnte. Vorbild ist die Anlage in Millstatt“, so Scheider.