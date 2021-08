Aufatmen nach Pool-Drama: Schülerin schmerzfrei

Schwere Verletzungen an beiden Knien

Wie berichtet, war die Wiener Schülerin Larissa (13) im Urlaub an der Oberen Adria in Italien von einer Pool-Pumpe in einem 4-Sterne-Hotel in Lignano angesaugt und an beiden Knien schwer verletzt worden. „Wir waren in Udine im Spital und nach der Rückkehr in Wien auch gleich noch einmal“, so der besorgte Vater, der wegen etwaiger Folgeschäden bangte.