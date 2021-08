Todesopfer bei Zimmerbrand in Wien-Simmering

Ein Todesopfer hat ein Brand in einem Wohnhaus am Samstagmorgen im Wiener Bezirk Simmering gefordert. Ein Fußgänger hatte von der Straße aus Rauchgeruch bemerkt, konnte allerdings keine Flammen sehen. Dennoch alarmierte er die Feuerwehr, die das Feuer in einer der Wohnungen rasch lokalisieren konnte. In den Räumlichkeiten stießen die Helfer im Zuge der Löscharbeiten auf eine leblose Frau - für sie kam leider jede Hilfe zu spät.