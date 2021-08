„Irgendwann muss der Spuk ja vorüber sein“

Stimmt, der Sommer war wettertechnisch eine Provokation. Ich habe irgendwann sogar angefangen, Screenshots der Wettervorhersagen zu machen, weil es immer um 18 Uhr angefangen hat zu schütten - also genau dann, wenn es bei uns losging. Zwei Mal mussten wir das Gelände sogar evakuieren. Wir hatten allerdings Glück, dass die Sturmwarnungen immer früh kamen und wir so rechtzeitig reagieren und die Konzerte nach hinten verlegen konnten. Erfreulich - und überraschend - war, dass die Gäste trotzdem gekommen sind. Anfangs gab es noch Anrufe, ob die Konzerte stattfinden. Es hat sich aber schnell herumgesprochen, dass wir Wetterfestigkeit einfordern. Schlussendlich hat der Regen weniger gestört als gedacht: Beim ausverkauften Konzert der Mighty Oaks etwa hatten alle Regenmäntel an und ein Lachen im Gesicht. Die Besucherzahlen lagen jedenfalls weit über jenen des Vorjahrs - was natürlich auch damit zu tun hatte, dass wir aufgrund der gefallenen Abstandsregel mit höheren Kapazitäten im Freien fahren konnten und den Pool offen hatten.