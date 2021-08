Ein offenes Ohr für die Bürger

„Burgenland spüren“

„Ein Gespür für die Anliegen und Probleme der Burgenländer zu haben ist für jeden Politiker wichtig“, betont Sagartz. Deshalb laute das Motto der Tour: „Burgenland spüren“. Bei der SPÖ-Alleinregierung vermisse er hingegen dieses Gespür, so der ÖVP-Chef. Noch nie habe eine Landesregierung versucht, so drastisch in die Gesellschaft einzugreifen, wie die jetzige SPÖ-Absolute, so Sagartz.