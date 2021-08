Stark-Reden von Bullen-Gegner Bröndby ist umsonst

Wenn’s um die Quali zur Champions League geht, gibt sich der Vorzeigeklub, der in den jüngsten acht Jahren sieben Doubles feierte, aber immer noch wie ein kleiner, demütiger Verein vom Land. Könnte damit zu tun haben, dass das Trauma, dass man vorm erstmaligen Eintritt in die Königsklasse 2019 elfmal in Folge in der Quali gescheitert ist, womöglich noch im Hinterkopf steckt. Dabei würde es reichen, sich die Testsiege gegen Barça, Atlético von jüngst ins Gedächtnis zu rufen.