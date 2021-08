Plattform gegen illegale Migration: Schweiz dabei

„Schweiz muss intensiver in EU-Innenministerrat eingebunden werden“

Da die Schweiz selbst mehrere Projekte mit den Staaten des Westbalkan betreibt, werde hier in enger Zukunft eine noch engere Kooperation etabliert, hieß es aus dem Innenministerium. Schweiz müsse daher noch intensiver in den EU-Innenministerrat eingebunden werden. Essenziell sei es daher für die beiden Länder, einen funktionierenden Außengrenzschutz zu forcieren. Schnelle Verfahren an der EU-Außengrenze sollen illegale Grenzübertritte verhindern.