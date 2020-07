Neue Plattform im Kampf gegen illegale Migration

Nehammer: „Wir sind alle Partner in der Grenzsicherung“

Die neue Plattform mit Sitz in Wien wird mit Mitarbeitern, Büroflächen usw. infrastrukturell und personell unterstützt. Vor allem Griechenland oder auch Kroatien sind in dieser Frage stark gefordert und brauchen auch personell Unterstützung. Die Plattform soll den Wissensaustausch fördern und den Grenzschutz effektiver gestalten. „Wir brauchen einen effektiven Schutz der EU-Außengrenzen, wir sind alle Partner in der Grenzsicherung“, so Nehammer.