Terror in Wien: Erste Anklage gegen Dschihadist

Nach dem Terroranschlag in der Wiener Innenstadt von Anfang November 2020 mit vier Todesopfern gibt es jetzt eine erste Anklage gegen einen Beschuldigten. Die Staatsanwaltschaft Wien will demnach gegen einen 25-jährigen Tschetschenen prozessieren, der sich seit der Tatnacht in Untersuchungshaft befindet. Ihm wird die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen.