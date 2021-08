Mit Bahn, Bus & Schiff durch die Schweiz: Folge 2!

Bei einem Besuch in der ältesten Stadt der Schweiz - Chur ist der perfekte Ausgangsort für Bahnerlebnisse - konnten sich Julia und Lukas in Folge 1 selbst davon überzeugen, dass die Zugfahrt mit dem Glacier Express auch kulinarisch so einiges zu bieten hat. So ging es dann mit der Bahn für die beiden Österreicher bequem und komfortabel zum Bummeln nach St. Moritz. Wovon sich auch Julia und Lukas während eines Zwischenstopps überzeugen konnten: die original Engadiner Nusstorte ist süße Poesie für den Gaumen und darf auf keiner Bahnreise durch die Schweiz fehlen!