Terroristenliste des FBI völlig ungeschützt im Web

Ein IT-Sicherheitsforscher aus der Ukraine hat auf einem Server in Bahrain eine völlig ungeschützt zugängliche angebliche Terroristenliste der US-Bundespolizei FBI entdeckt. Darauf stehen zwei Millionen Namen - unter anderem Personen, die auf der „No Fly“-Liste stehen und weder in den USA ein Flugzeug besteigen noch in die Vereinigten Staaten fliegen dürfen.