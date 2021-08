Gärtner steht nun ein Jahr lang im Rampenlicht

Am Donnerstag (19) kehrt der gebürtige Heidelberger nach 553 Tagen also unerwartet als Cheftrainer des Europacup-Gewinners von 2013 in die Sporthalle am See zurück. „Wir absolvieren unser zweites Vorbereitungsspiel gegen meinen Ex-Verein und fahren dann weiter zum Teambuilding nach Ischgl“, sagt Gärtner.