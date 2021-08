Neues Gesetz kommt: „Adlermord“ härter bestrafen!

Im Flug wurde die Kaiseradlerin „Rega“ direkt beim Nationalpark Neusiedler See vom Himmel geschossen. Anderen Majestäten der Lüfte erging es genauso. Beim Lokalaugenschein in der Greifvogel-Auffangstation Haringsee in Niederösterreich kündigte Justizministerin Alma Zadic (Grüne) jetzt ein hartes Durchgreifen an.