Schweinehaltung: Bis 2032 Aus für Vollspaltenböden

Es ist ein harter Kampf um das Wohl der Tiere, nun wurde ein weiterer Etappensieg zur Verhinderung von Tierleid in heimischen Betrieben erreicht. Mit dem kommenden Jahr werden höhere Anforderungen an Schweinezuchtstätten gestellt, und auch das Aus für die berüchtigten Vollspaltenböden ist in Zukunft geplant. Bis Ende 2032 sollen sämtliche Schweinemastbetriebe mit AMA-Gütesiegel ohne Vollspaltenböden betrieben werden.