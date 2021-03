Adler-Weibchen „Rega“ von 20 Kugeln getroffen

Empörender Tiermord-Versuch! Denn nun wurde BirdLife jenes Gutachten zugespielt, das nach dem Abschuss des einst so stolzen Kaiseradler-Weibchens „Rega“ erstellt wurde. Demnach wurde der Vogel in Wallern im Burgenland aus nächster Nähe von 20 Kugeln getroffen. Das Schicksal des majestätischen Kaiseradler-Weibchens berührt - und empört Tierschützer in ganz Österreich.