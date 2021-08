Österreich schickt Team zur Evakuierung nach Kabul

„Ein Fiasko, das uns alle gleichermaßen betrifft“

Der Weste stehe in Afghanistan „vor einem Scherbenhaufen“. Es habe keinen Sinn, mit dem Finger auf andere zu zeigen, denn es sei „ein Fiasko, das uns alle gleichermaßen betrifft“, so Schallenberg. Österreich stelle drei Millionen Euro aus dem Auslandskatastrophenfonds für Afghanistan und die Region zur Verfügung, kündigte der Minister an. Damit solle das UNHCR unterstützt werden, damit Flüchtende direkt in der Region versorgt werden können.