Wir haben am Hindukusch auf die Falschen gesetzt!

Wer ist aber dieser Mann? Ein vom Westen ausgesuchter Kandidat. Ein Politiker, der jahrzehntelang in den USA lebte. Er kannte sein eigenes Volk nicht. Laut Insidern hörte er auf keinen Einheimischen. Ähnlich abgehoben war ein Großteil der Kabuler Elite, Menschen, teilweise im Westen ausgebildet. Sie feierten Poolpartys mit NGOs. Sie tranken französischen Wein. Während diese Leute in schicken italienischen Restaurants in Bezirk Sharenau zu Abend aßen, hungerten draußen Frauen und Kinder.