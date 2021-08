Planlos stolpern wir jetzt in den Corona-Herbst

„Wir haben jetzt eine sich verschärfende epidemiologische Lage seit ein paar Tagen. Und: Wir müssen anfangen, darüber nachzudenken, wie wir zu einem sicheren Herbst kommen.“ Wer hat’s gesagt? Richtig: Gesundheitsminister Mückstein, Sonntagnacht in der „ZIB 2“. Am 15. August 2021, im zweiten Sommer der Pandemie, will der Minister also „anfangen“, über den Herbst nachzudenken.