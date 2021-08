Verschärfung für Ungeimpfte: Rufe werden lauter

Oberösterreich sieht ebenfalls den Bund gefordert. „Die Pandemie macht weiterhin nicht an Landesgrenzen halt, der Bund ist gefordert, die nationale Lage zu beurteilen und dementsprechend national gültige Regeln aufzustellen, die aufgrund der aktuellen Lage als sinnvoll beurteilt werden“, sagte Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander (ÖVP) am Montag. Oberösterreich werde sich weiterhin genau an die Vorgaben des Bundes halten, also derzeit an die gültige 3-G-Regel. Neue Bundesvorgaben werde man im Land umsetzen.