Mückstein: Im September Impfwillige vollgeimpft

Impfargumente in verschiedenen Sprachen

Dazu will Mückstein die Kommunikation mit einzelnen Stakeholdern vertiefen. So soll vor allem die Aufklärung und Information von Communities mit verstärktem Migrationshintergrund intensiviert werden. Es soll mehr Informationen und Argumente zur Impfung in verschiedenen Sprachen sowie Mikrokampagnen in fremdsprachigen Print- und Online-Medien geben.