Experte erkennt Nutzen bei Impfung für Junge

Risiko einer Erkrankung von Ungeimpften in nächsten Jahren hoch

Zeitlinger geht davon aus, dass grundsätzlich nahezu jede ungeimpfte Person ein hohes Risiko hat, in den kommenden Jahren mit irgendeiner SARS-CoV-2-Variante in Berührung zu kommen. Wird ein Kind oder Jugendlicher tatsächlich krank, liegt die Wahrscheinlichkeit in Österreich bei 1:500 bis 1:1000, dass sich ein schwerer Verlauf einstellt, der eine Spitalsbehandlung notwendig macht, so der Experte: „Das ist natürlich viel geringer als bei älteren Menschen.“ Würden aber insgesamt eine Million Kinder hierzulande infiziert, betreffe das immerhin zumindest 1000 von ihnen.