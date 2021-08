Ricardo Muti erhielt Goldenes Ehreneichen

Bereits in der Kindheit war Riccardo Muti am Klavierspielen interessiert, wie es am Sonntag in einer Aussendung der Landeskorrespondenz hieß. Nach dem Gymnasium begann er ein Studium für Klavier und Philosophie in seiner Heimatstadt Neapel. Es folgte die Ausbildung in Komposition und Dirigieren im Mailänder Verdi-Konservatorium, die er mit Auszeichnung absolvierte. Die Initialzündung von Mutis großartiger, internationaler Karriere fand im Jahr 1967 als Sieger des Guido-Cantelli-Wettbewerbs für Dirigenten statt.