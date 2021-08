Der Präsident brachte Kathi und Lena Glück!

Maier-Arzt macht fit

Wichtig in dieser Phase: die Regeneration. Deshalb führte sie der erste Weg zum Team von Turnierarzt Martin Gruber. Der ÖSV-„Dok“, der einst u. a. Hermann Maier und Österreichs Abfahrer in der Kitz-Woche betreute, kümmert sich in Wien intensiv um die Beach-Asse.