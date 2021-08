Harley Treffen wird deutlich abgespeckt

Es könnte ein Treffen wie damals (1998) werden, als sich Jon Bon Jovi und Ten Years After am Faaker See - damals noch an anderem Village-Standort - die Klinke in die Hand gaben. Denn das Harley-Treffen, das - wie berichtet - bereits der traditionellen Parade beraubt wurde, könnte nach dem Expertenmeeting vom vergangenen Wochenende auch die bekannte Einbahn rund um den Faaker See verlieren. Grund dafür ist die Tatsache, dass heuer coronabedingt wesentlich weniger Biker erwartet werden, als dies in einem normalen Jahr der Fall ist, wenn weit mehr als 50.000 Zweiradfans um den türkisblauen See cruisen.