Almodóvar-Plakat fiel Instagram-Zensur zum Opfer

Bilder von Stillenden laut Nutzungsrichtlinien erlaubt

Dabei steht in den AGB von Instagram ausdrücklich, dass Darstellungen von unbedeckten weiblichen Brustwarzen unzulässig sind, „sofern diese Frauen nicht beim Stillen, nach einer Entbindung und in den Momenten danach, in gesundheitsbezogenen Kontexten (z. B. nach einer Brustamputation, zur Sensibilisierung für Brustkrebs oder bei einer geschlechtsangleichenden Operation) oder infolge einer Protestaktion zeigen.“ Auch Nacktheit auf Fotos von Gemälden und Skulpturen sei gestattet, so das Kleingedruckte.