„Tails of Iron“: Trailer zeigt „brutale Kämpfe“

Ratten gegen Frösche heißt es im am 17. September für PC, PlayStation, Xbox und Switch erscheinenden Rollenspiel-Adventure „Tails of Iron“, das Spieler mit auf eine Reise durch eine gefährlich-charmante, von Hand gezeichnete Welt nimmt, in der sich Redgi als Erbe des Rattenthrons gegen den tödlichen Frosch-Clan zur Wehr setzen muss, um sein Königreich zu retten. Ein neuer Gameplay-Trailer enthüllt die laut Indie-Entwicklerstudio Odd Bug „brutalen, Soulslike-inspirierten Kämpfe“ und die Fähigkeiten, die dem Spieler an die Hand gegeben werden: von der Ausweichrolle über Konter, bis hin zu den „äußerst expliziten und befriedigenden Exekutionen“.