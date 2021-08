Mit Geländefahrzeug 80 Meter abgestürzt - tot

Tragischer Unfall am Mittwochabend im Tiroler Oberland: Ein 32-jähriger Einheimischer kam in St. Anton am Arlberg (Bezirk Landeck) mit seinem Geländefahrzeug von einem Forstweg ab und stürzte 80 Meter in die Tiefe. Für den Lenker kam jede Hilfe zu spät.