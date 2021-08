Arbeiterkammer warnt vor dreisten Erpressungsmails

In einem Mail forderten Unbekannte über tausend Euro von einem Nordburgenländer. Sollte er nicht zahlen, würden sensible Fotos von ihm veröffentlicht werden. Anstatt zu bezahlen, wandte er sich an die Experten der Arbeiterkammer. „Die einzig richtige Entscheidung“, so AK-Konsumentenschützer Christian Koisser.