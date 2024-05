Mehr als 200 Boote sorgten für Teilnehmerrekord

Wichtige Aufmerksamkeit für den See

„Wir wissen, mit Kajaks und Ruderbooten alleine werden wir den See nicht retten, aber jede zusätzliche Aufmerksamkeit für den See hilft dem See. Und damit der ganzen Welt, den in der globalen Klimakrise brauchen wir nicht nur die großen Lösungen, sondern auch die vielen kleinen, regionalen Klima-Projekte vor der sprichwörtlichen Haustüre. Wir sitzen alle im selben Boot, wir leben alle auf demselben Planeten Erde. Da müssen wir alle die berühmte Extra-Meile machen“, so das Lakemania-Komitee Michael Oberhauser, Tobias Monte und Josef Burkhardt.