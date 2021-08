Fritz Wepper plaudert über Affäre mit Iris Berben

„Plötzlich mehr als Kollegen“

„Wir sahen uns ab und zu und wie das eben so ist, waren wir plötzlich mehr als nur Kollegen“, beschreibt Fritz Wepper die Beziehung, die in der Öffentlichkeit geheim gehalten werden sollte. Er habe sich mit Berben „nicht nur das Sternzeichen Löwe“ geteilt, „wir hatten auch den gleichen Humor“, erinnert sich der „Um Himmels Willen“-Star an die Zeit zurück. „Wir verstanden uns einfach gut, ich würde sagen, fast ein ganzes Jahr lang.“