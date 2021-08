Diamant Messi funkelt über „Stadt der Liebe“

Versteckte Hinweise

Gestern spätabends wurde der Sensations-Transfer offiziell bestätigt. Messi (bekommt die Nummer 30) unterschreibt für zwei Jahre plus Option auf eine weitere Saison. Der Vollzug hatte sich sozusagen mit versteckten Hinweisen angekündigt. In einem 13-Sekunden-Spot, den Paris SG in Sozialen Netzwerken und auf der Homepage veröffentlichte, tauchte auch das Wappen von Messis Geburtsort Rosario auf. Ein weiterer Ausschnitt zeigte die Trikots von Neymar mit der Nummer 10 und Kylian Mbappé mit der Nummer 7, aufgehängt an einem Haken. In der Mitte fehlte eine Dress, dafür schrieb PSG: "Neuer Diamant in Paris