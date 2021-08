Retro Games kündigt Mini-Version des Amiga 500 an

Die Spiele

Von den insgesamt 25 vorinstallierten Spielen wurden bislang zwölf angekündigt: „Alien Breed 3D“, „Another World“, „ATR: All Terrain Racing“, „Battle Chess“, „Cadaver“, „Kick Off 2“, „Pinball Dreams“, „Simon The Sorcerer“, „Speedball 2: Brutal Deluxe“, „The Chaos Engine“, „Worms: The Director‘s Cut“ sowie „Zool: Ninja Of The ‘nth Dimension“. Weitere Spiele würden zu einem späteren Zeitpunkt angekündigt, hieß es in einer Mitteilung.