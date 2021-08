Pöltl über Dream Team und starke Konkurrenz

Mit seinem bisherigen Teamkollegen Patty Mills, der Australien zu Olympia-Bronze führte, war Pöltl laut eigenen Angaben bereits in Kontakt. Mills erzielte alleine im Spiel um Platz drei gegen Slowenien 42 Punkte. „Ich finde cool, dass er nach einer Saison, wo er sich nicht so wohlgefühlt hat, zeigen konnte, was er eigentlich kann.“ Der 32-Jährige verlässt San Antonio allerdings nach neun Jahren, um gemeinsam mit Durant bei den Brooklyn Nets einem NBA-Titel nachzujagen - für Pöltl schade. „Er ist einer meiner Lieblingsmitspieler so über die Jahre.“