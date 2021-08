Wussow findet ihr Traumkleid fürs „Traumschiff“

Wussow, die ihre Karriere in den 1980er-Jahren als Lernschwester Elke in der legendären Serie „Die Schwarzwaldklinik“ an der Seite ihres Vaters Klausjürgen Wussow begann, ist seit 2018 als Hoteldirektorin Hanna Liebhold an Bord des „Traumschiffs“. Dort feierte sie im März auch ihren 60. Geburtstag. Kein Wunder also, dass sie auch im Urlaub nicht anders kann, als an den nächsten Dreh zu denken.