Auf Almen „gefangen“: Weg zu Fuß wieder passierbar

Nachdem am Sonntagvormittag in Ginzling im Tiroler Zillertal ein Wanderweg von Wassermassen und einer Mure weggerissen worden war, wurde die Forststraße im Zuge intensiver Arbeiten bis zum Abend wieder notdürftig hergestellt. An die 100 Menschen, die zuvor auf den umliegenden Berghütten eingeschlossen waren, konnten somit wieder zu Fuß ins Tal zurückkehren.