Der Fünf-Millionen-Mann muss sich hinten anstellen

Schon klar: Die Bullen - Sucic verlängerte bis 2025 - müssen sich auf dieses Spiel vorbereiten, das Punktekonto in der Liga auf neun Zähler raufschrauben. Aber genau so muss sich der Fokus des Meisters langsam aber sicher aufs Champions League-Play-off richten - Auftakt in zehn Tagen zu Hause gegen Bröndby.