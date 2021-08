Bittere Zeiten für die Bierbranche

Nach einem Minus 2020 von 50 Prozent in der Gastronomie und 170 Millionen weniger verkauften Krügerln in den Wirtshäusern sind die über 300 österreichischen Bierhersteller (siehe Grafik unten) schaumgebremst. „Die monatelangen Schließungen haben dazu geführt, dass die Ottakringer Brauerei 2020 einen Umsatzrückgang von 20 Prozent verzeichnen musste. Dadurch, dass die Gastronomie erst allmählich in Fahrt kommt und wir weniger Touristen haben, fehlen auch in diesem Jahr noch Umsätze“, so Harald Mayer, seit Juli neuer Ottakringer-Chef.