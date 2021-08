„Trotz Impfung bekam ich Corona“

„Am 3. Juli flog ich nach Malaga.“ Um in Mijas mit sechs Studienkollegen einen Urlaub in einer Ferienvilla zu verbringen: „Wir verbrachten viel Zeit in dem Haus, lagen dort am Swimmingpool, aber freilich gingen wir manchmal abends ,draußen‘ essen.“ Meist im nahe gelegenen Marbella, „in netten Lokalen - und wir saßen immer im Freien“. Engen Kontakt zu Einheimischen habe er keinen gehabt: „Wir waren ja in einer Gruppe unterwegs und wollten eher für uns sein.“