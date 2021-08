Familie musste als Ausrede für Dealer herhalten

38 Abnehmer

Das Duo soll seit Jänner 2021 rund 2,6 Kilogramm Marihuana und geringe Mengen Amphetamin und Kokain an zumindest 38 Abnehmer in Bad Ischl, St. Wolfgang, Ebensee, Laakirchen und Linz verkauft haben. Die Festgenommenen zeigten sich bei den Einvernahmen umfangreich geständig, beide sitzen in Wels in U-Haft.