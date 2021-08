Salzburg ist reif für die Königsklasse

Koeman lobt „super Junge“ Demir

Wer sich eine knallige Antwort der Gäste erwartet hatte, irrte. Salzburg behielt das Heft in der Hand. Erst per Schlussoffensive - Ex-Rapidler Demir war für Griezmann gekommen - glich Barcelona durch Braithwaite aus. Doch Salzburg stellte noch auf 2:1 (90., Aaronson). Vorm Start des Elite-Liga-Playoffs (14./15. August) zeigte man sich reif für die Star-Liga. Sah auch Ronald Koeman so: „Sie haben verdient gewonnen“, meinte der Barça-Coach, der Demir erneut lobte: „Ein super Junge, er wird seine Möglichkeiten erhalten!“