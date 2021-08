Starauflauf! Salzburg vs. Barcelona ab 19 Uhr LIVE

Die Kaderliste, die Salzburg gestern von Barcelona für den heutigen Test in der ausverkauften Bullen-Arena (29.520 Zuseher) übermittelt bekommen hat, geht runter wie Butter: Die Koeman-Truppe lässt beim vorletzten Vorbereitungsspiel - am 15. August geht’s in LaLiga gegen Real Sociedad los - einige Toreros auf die Bullen los. Um 19 Uhr geht’s los, HIER können Sie den Spielstand mitverfolgen!