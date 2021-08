Marko Arnautovic: „Will hier nicht Urlaub machen“

Arnautovic spielt nicht zum ersten Mal in Italien, in der Saison 2009/10 war er bei Inter Mailand unter Vertrag. In der Meisterschaft stand er damals unter Trainer Jose Mourinho aber nur 55 Minuten am Feld. „Es war nicht leicht für mich. Es war mein erster großer Vertrag, und als ich hierherkam, war ich ein wenig verrückt, um ehrlich zu sein. Ich war nicht sehr auf Fußball fokussiert“, verriet Arnautovic nun. Er sei später in England erwachsen geworden. „Ich bin jetzt nicht hier, um viel zu reden, sondern will auf dem Platz mein Können zeigen.“