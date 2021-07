Wechsel! Arnautovic nennt Grund für China-Abschied

Marko Arnautovic hat sich am Samstag via Social Media von seinem bisherigen Arbeitgeber Shanghai Port FC und den chinesischen Fans verabschiedet. Er habe in China „unvergessliche Momente“ erlebt, schrieb Österreichs Teamspieler auf Facebook. Ein emotionales Posting! Er sei dankbar für diese Erfahrungen. Leider müsse er aber Lebewohl sagen, so Arnautovic. „Die Distanz zu meiner Familie und meinen Kindern ist der Hauptgrund, warum ich das tun muss.“