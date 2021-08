So witzig präsentiert Bologna Marko Arnautovic

Die Rückkehr von ÖFB-Teamstürmer Marko Arnautovic nach Europa ist perfekt. Der 32-jährige Wiener setzt seine Karriere nach zwei Jahren in der chinesischen Super League in der italienischen Serie A fort. Der Bologna FC gab am Sonntag - mit einem recht witzigen Social-Media-Video (siehe unten) bekannt, sich die Rechte an Arnautovic gesichert zu haben. Die Italiener sollen als Ablöse rund drei Millionen Euro an Shanghai Port überweisen. Die Summe könnte sich laut italienischen Medien durch Bonuszahlungen noch um eine Million erhöhen.