Expertin: Corona-Impfung macht nicht unfruchtbar

In der Stillzeit könne man sich jederzeit impfen lassen. „Auch hier kann man in Studien einen Antikörpernachweis beim gestillten Neugeborenen nach Impfung der Mutter feststellen“, betonte Toth. Diese Meinung vertritt auch die Weltgesundheitsorganisation. Auch das Stillen könne während und nach einer Infektion mit dem Coronavirus bedenkenlos fortgeführt werden, teilte die Organisation mit. Das Virus sei Studien zufolge bisher nicht in der Muttermilch festgestellt worden, was darauf hindeute, dass das fortgesetzte Stillen unter Einhaltung der empfohlenen Vorsichtsmaßnahmen selbst im Falle einer Covid-19-Erkrankung sicher sei. Die WHO empfahl jedoch das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes sowie gründliches Händewaschens während bzw. vor dem Stillen.