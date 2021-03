Geimpfte Mütter teilen Corona-Antikörper mit Babys

„Die Ergebnisse sind nicht ganz überraschend, aber umso erfreulicher“, sagte Studienautorin Stephanie Gaw von der University of California in San Francisco. Sie forscht bereits seit einiger Zeit an der Wirkung von Corona-Impfstoffen bei werdenden oder stillenden Müttern. Mittlerweile sei auch bekannt, dass geimpfte Mütter Antikörper über die Muttermilch weitergeben.